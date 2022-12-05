Новую Tesla Model 3 заметили в Калифорнии: первые фото

Американская автомобильная компания Tesla приступила к испытаниям прототипов обновленной версии электрокара Model 3. Автомобиль, облаченный в плотный камуфляж, был замечен во время тестов в штате Калифорния (США). По неофициальной информации, проект носит кодовое обозначение Highland.

Предсказуемо для еще не представленного рестайлинга кузов машины, замеченной в ходе испытаний, был замаскирован. Причем черное полотно прикрывало как переднюю, так и заднюю части электромобиля.

Под защитной драпировкой проглядывается монолитная штамповка задней части основания кузова, которая ранее дебютировала на кроссовере Model Y. Уменьшение количества деталей своих моделей должно позволить Tesla сократить число технологических операций при их сборке.

В правом углу передней фары на опубликованном шпионском снимке можно заметить компактную камеру. По крайней мере на эту деталь обратили внимание авторы снимков. По всей вероятности, отвечать ей придется за работу систем активной помощи водителю. Скорее всего, аналогичная камера появится и в другом углу Model 3, что позволит модели избавиться от проблем с несколькими «слепыми» зонами, а также упростить маневренность в условиях узких улиц.

О других подробностях того, как с обновлением изменится Tesla Model 3, информации пока нет. Сроки дебюта такой модели пока также не объявлены. Тем не менее, американские профильные СМИ утверждают, что автомобиль может появиться во второй половине 2023 года (производство стартует примерно с 3 квартала). Руководство Tesla эти сведения не комментирует.