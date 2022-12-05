В России зарегистрировали два новых суперкара Ferrari

Несмотря на фактическую остановку официальных поставок автомобилей Ferrari в Россию, которая произошла еще девять месяцев назад, процесс сертификации новых моделей итальянской марки остановлен не был. Это привело к тому, что недавно в базе Росстандарта появились ОТТС на две новинки «Скудерии» – купе 296 GTB и спайдер 296 GTS.

Причина, по которой Ferrari не отозвала заявки на сертификацию новых моделей в России, довольно проста – получение Одобрения типа транспортного средства совсем не гарантирует, что та или иная модель начнет поставляться в страну.

Учитывая, что итальянский производитель больше не собирает машины для российских клиентов, ждать появления моделей 296 GTB и 296 GTS в стране не стоит, но это не значит, что машины нельзя будет ввезти в РФ в частном порядке.

Согласно информации, заключенной в сертификационных сведениях, купе Ferrari 296 GTB будет иметь снаряженную массу 1735 кг, 76 кг из которых придется на литий-ионный аккумулятор емкостью 26,2 ампер-часов.

Двигатель для автомобилей оказался стандартным – бензин-электрическая силовая установка на базе 3-литрового V6, работающая в связке с восьмискоростным «роботом» и задним приводом.

При выбранном режиме максимальной отдачи производительности 296 GTB и 296 GTS будет достаточно для того, чтобы разгоняться с места до 100 километров в час за 2,9-секунды, а также демонстрировать максимальную скорость на отметке в 330 км/ч.

При этом купе в дисциплине разгона с 0 до 200 км/ч окажется на 0,3-секунды быстрее, чем спайдер (7,3 против 7,6-секунды).