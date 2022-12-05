Сервисы каршеринга и такси пересели на авто из Китая

Сервисам каршеринга и такси в этом году пришлось непросто. Оба столкнулись с проблемами, связанными с резким ростом цен на автомобили, а также дефицитом иномарок. Все это привело к тому, что теперь обновление автопарков происходит за счет китайских и, частично, отечественных брендов.

Одним из первых сервисов, который начал работать с «поднебесными» автопроизводителями в России, стал «Ситидрайв». Машины китайских марок поступили в его распоряжение еще прошлой осенью, а в ноябре этого года их количество пополнилось на 500 новых автомобилей.

В числе главных моделей, на которые был сделан акцент: Chery Tiggo 7 Pro, а также JAC J7. Помимо них линейка каршеринговых моделей этого сервиса сейчас включает в себя автомобили компаний Haval, Chery и Geely.

По информации издания «Деловой Петербург», автопарк «Яндекс Драйв» с недавних пор имеет в своем распоряжении кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 4, а сервис «Яндекс Такси» ведет переговоры о поставках машин с рядом китайских автопроизводителей.

Что касается такси, то здесь по-прежнему активно используются отечественные модели, включая Lada Vesta, Lada XRay, а также Lada Granta и Lada Largus.

Предполагается, что в ближайшее время выбор для каршеринговых компаний и таксопарков немного увеличится благодаря появлению новой российской марки Evolute, выпускающей электромобили. Линейка этого бренда сейчас включает в себя седан и кроссовер.