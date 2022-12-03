Ателье AC Schnitzer показало полицейский BMW i4

Немецкая тюнинг-компания, базирующаяся в городе Аахен, специализируется на доработках автомобилей BMW и Mini. В 1987 году она была основана Вилли Колем и Гербертом Шнитцером и в 2022 году отмечает свой 35-летний юбилей. В рамках этой знаменательной даты ателье построило автомобиль для полицейских Германии. Машина была разработана в рамках ежегодного проекта Tune it! Safe!.

Официальные изображения автомобиля AC Schnitzer опубликовал на своем официальном сайте. В его основе лежит BMW – в частности модель i4 M50.

Доработки со стороны тюнеров включили в себя установку на баварский седан новых пружин, сокращающих клиренс автомобиля на 20-25 мм. Сделано это было в угоду улучшения и без того неплохой управляемости. Кроме того, 4-дверке достались аэродинамический обвес из углеволокна, включающий в себя сплиттер, закрылки на переднем бампере, а также два спойлера сзади и узкие крылья над фонарями.

Дополнительно для полицейского BMW i4 в AC Schnitzer предусмотрели блок управления спецсигналами от компании Hella, а также нанесли на кузов машины специальную сине-желтую ливрею, характеризующую цвета машин немецких стражей порядка.

О доработках, касающихся производительности, ничего не известно. Впрочем, по всей вероятности, начинка, установленная под капотом стандартного i4 M50 осталась нетронутой. Она, напомним, включает в себя электрическую силовую установку выходной мощностью 400 кВт или 544 лошадиные силы. Ее пиковый крутящий момент равен 795 Нм.

С места до 100 километров в час автомобиль разгоняется всего за 3,9-секунды, а его запас хода достигает 625 километрам.