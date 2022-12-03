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Самолет превратили в лимузин: в его основе Boeing 727, скрещенный с Mercedes-Benz

От: Алексей Шмидт
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Крайне странное транспортное средство было разработано в Гвадалахаре (Мексике), после чего оказалось в США. Оно объединяет в себе вещи, которым, казалось бы, никогда не суждено быть вместе. Речь о самолете Boeing 727 и автобусе Mercedes-Benz. 

Создателем «франкенштейна» является компания «VACA Limousines», давшая своему детищу название Limousine Boeing. 

Лимузин состоит из части самолета с индексом 727, у которого разработчики обрезали крылья и хвост, но оставили кабину пилотов и лестницу, по которой внутрь могут попасть пассажиры. Остальная часть, ответственная за езду, перекочевала от автобуса Mercedes-Benz: это и шасси, и рулевое управление и даже бензобак. 

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В итоге длина самолета-лимузина оказалась равна 16,5 метрам. Вес конструкции составил 11 тонн. Несмотря на столь внушительные габариты и массу машина способна разгоняться до максимальной скорости в 200 километров в час, однако разработчики проверять это не рекомендуют. 

На борту лимузина одновременно может находиться 40 пассажиров, для которых предусмотрено все для комфортного передвижения по аналогии с частным самолётом. 

В настоящее время столь нетривиальное транспортное средство принадлежит и используется компанией Star Limo Service. Владелец этой американской фирмы приобрел самолет-лимузин у мексиканской VACA за 275 тысяч долларов, но теперь планирует продать его в несколько раз дороже – примерно за 1 миллион долларов. Если это ему не удастся, то машину будут сдавать в аренду за 100 тысяч долларов в месяц. 

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