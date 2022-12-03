У автомобилей Aurus будут специальные армированные шины

Линейка автомобилей премиального российского бренда постепенно расширяется. К седану Senat не так давно добавился внедорожник Komendant, продажи которого должны начаться в ближайшее время. В перспективе гамма Aurus пополнится минивэном и даже мотоциклом. Впрочем, сейчас не об этом. Как стало известно Daily-Motor.Ru, все актуальные и будущие модели «Аурус» будут комплектоваться специальными армированными покрышками.

Выпуском таких шин будет заниматься российский производитель Kama Tyres. По словам представителей компании, покрышки уже протестированы и успешно завершили все испытания.

Инновационная резина создавалась специально для «Аурусов», причем она может быть как летней, так и зимней. Размеры таких шин будут следующими: 255/55R20.

При разработке шин специалисты Kama Tyres вооружились высокотехнологичными армирующими материалами, которые позволят эксплуатировать автомобили, обутые в такие покрышки, в различных температурных диапазонах, а также на всех типах дорожного полотна.

Ряд тестов для летней резины уже пройден. Причем, как отмечают в «Каме», результаты полностью соответствуют тому, что ожидалось от новой для компании продукции. В ближайшее время российские шинники приступят к новой серии испытаний, в рамках которых станет понятно, как насколько эффективно будет работать именно шипованная резина в условиях экстремально низких температур, а также в менее суровых условиях так называемой «европейской» зимы.

Напомним, производство автомобилей Aurus в массовых исполнениях ведется на мощностях предприятия компании в особой экономической зоне (ОЭЗ) под названием «Алабуга». Прощадка располагается в Республике Татарстан.