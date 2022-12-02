Новый Hyundai Verna/Solaris: раскрыты подробности

В 2023 году корейский автогигант Hyundai планирует обновить три популярные модели, включая Creta, Grand i10 Nios и Verna. В то время как первые две модели получат обновления в середине жизненного цикла, среднеразмерный седан, известный на российском рынке под именем Solaris, вступит в следующее поколение.

Сейчас автомобиль находится на стадии тестирования и, как сообщается, поступит в продажу в апреле следующего года. Новинке достанутся существенные косметические изменения и обновление функций. При этом линейка двигателей 4-дверки может остаться прежней.

Как и новая Elantra, Verna нового поколения будет отличаться новым языком дизайна «Sensuous Sportiness». Спереди появится новая параметрическая решетка радиатора с узором в виде драгоценных камней, интегрированные указатели поворота и новые светодиодные фары с раздельным освещением.

Передний бампер также будет изменен. Боковой профиль украсят легкосплавные диски нового дизайна, а крышу с покатой линией антенна в виде «акульего плавника».

Корма поменяется благодаря другим фонарям, иному бамперу и небольшому спойлеру на крышке багажника.

Вместе с тем, седан должен увеличится в размерах и получить более просторный салон. Длина текущего поколения модели составляет 4440 мм, ширина – 1729 мм, высота – 1475 мм.

Самым большим обновлением станет система ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), предлагающая такие функции безопасности, как: предупреждение о сходе с полосы движения, помощь при движении по полосе, система контроля «слепых» зон, система предотвращения столкновений при движении задним ходом и система помощи при движении вперед.

Что касается оснащения, то новая Verna (она же Solaris и Accent) будет иметь вентилируемые передние сиденья, полностью цифровую панель приборов, люк с электроприводом, беспроводную зарядку для смартфонов, систему BlueLink от Hyundai и многое другое.

Под капотом изменений не ожидается, но некоторые источники сообщают о возможности использования в модели системы «мягкий гибрид». Премьера нового Hyundai Verna может состояться уже в начале 2023 года.