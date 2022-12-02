Журналисты рассказали, сколько стоит привезти машину из Германии

Специалист по доставке машин рассказал все подробности о процессе перегона автомобиля из Германии в Россию. Полной информацией о нем делится челябинское издание «74».

Как отмечают журналисты, в 90-х годах существовал такой промысел – гонять машины из Германии, однако в определенный момент он пропал. Но в 2022-м году его вновь вернули в обиход. Вот только привезти самостоятельно автомобиль практически невозможно – придется обращаться в специализированные фирмы.

Как известно, автомобили в Германии стоят значительно дешевле, чем в России. В качестве примера журналисты взяли полноприводный BMW X3 2019 года выпуска, оснащенный 2-литровым дизельным мотором. В неплохой версии Advantage его цена составляет 30 тысяч евро или чуть менее 2 миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью китайского кроссовера Tiggo 4 Pro.

Наибольшие затраты при перегоне машины из Германии в Россию складываются из оплаты услуг европейских партнеров, которые как раз и занимаются вывозом машин за пределы ЕС. Итоговая сумма может колебаться, но в конкретно обозначенном журналистами случае она составит порядка 10 тысяч евро.

Таможенная пошлина заберет из кармана покупателя еще 5 тысяч евро. Если автомобиль ввозится на физлицо, то для машины возрастом от 3 до 5 лет пошлина пропорциональна объему двигателя – по 2,7 евро за куб/см. Еще 8,5 тысячи рублей придется на таможенное оформление, а также 5,2 тысячи на уплату утилизационного сбора.

Транспортировка автомобиля до Челябинска будет стоить 5 тысяч евро, но не стоит забывать и о затратах на оформление документов, включая сертификат безопасности (СБКТС) и электронный ПТС. На это уйдет еще примерно 2 тысячи евро.

Суммируя все расходы получается, что привезти BMW X3 2019 года выпуска с 2-литровым «дизелем» в Россию получится потратив не менее 3 миллионов 400 тысяч рублей. Как отмечает автор статьи, это немного дешевле, чем стоят такие машины на вторичном рынке страны, однако автомобили из Германии будут, наверняка, в лучшем состоянии.