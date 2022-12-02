Представлено новое поколение грузовиков Tesla

Американский предприниматель Илон Маск принял участие в презентации нового, второго по счету поколения грузовиков Tesla. Новая модель получила название Beast («Зверь»). По словам Маска, этот автомобиль выглядит, как из будущего. Кроме того, миллиардер пообещал, что владельцы таких машин будут на дороге «круче всех».

Владелец Tesla сравнил новое детище его компании со слоном, который способен двигаться как гепард. Если верить его словам, машина умеет как быстро разгоняться, так и быстро тормозить. При этом цена модели пока держится в секрете.

Из того, что было раскрыто на презентации Tesla Beast, можно выделить:

мощность грузовой машины в три раза превосходит все доступные сейчас на рынке тягачи;

автомобиль способен проехать без подзарядки сотни километров;

первая партия грузовиков Beast была закуплена компанией Pepsi.

Напомним, свои первые грузовые машины компания Tesla представила еще в 2017 году. Предыдущая модель такого формата носила название Semi. В 2023 году компания планирует расширить линейку этой модели благодаря появлению ее беспилотной модификации.