Стало известно, что будет с ценами на автомобили в ближайшее время

Когда стоит задуматься о покупке автомобиля, какие ценовые сегменты рассматривать, а также стоит ли надеяться на появление новых, более доступных моделей. Обо всем этом вышел материал на сайте наших коллег из издания «Autonews».

В заметке российских журналистов утверждается, что приобретение машин в 2022 году даже с учетом роста цен на них осталась для многих россиян приоритетной задачей. Тем не менее, эксперты советуют не спешить с решением этого вопроса.

По словам главы аналитического агенства «Автостат» Сергея Целикова, покупать автомобиль нужно тогда, когда он действительно нужен, а уже после того, как это стало понятно, рассматривать сегмент и категорию машины.

Для тех, кто ждет поставок недорогих и массовых кроссоверов, эксперт советует обратить внимание на новинку «Москвич 3». Именно его господин Целиков считает адекватной альтернативой Hyundai Creta, которая, скорее всего, в России официально продаваться больше не будет.

Если в конце 2021 года «Крета» стоила на российском рынке примерно 1 миллион 300 тысяч рублей, то теперь складские запасы этой модели распродают дороже двух миллионов рублей. В случае с «Москвичом» журналисты считают, что его цена окажется ниже отметки в 2 миллиона рублей.

При этом, если человек рассматривает автомобили Volkswagen Group, то их сейчас можно приобрести со складов практически нереально. Именно по этой причине эксперт советует искать вариант покупки такой машины из-за границы по системе «параллельного импорта». Причем уже сейчас, пока курс рубля по отношению к иностранным валютам остается на приемлемых значениях.

Гораздо сложнее ситуация выглядит в нижнем ценовом сегменте (до 1 миллиона рублей), где главным вопросом остается «брать Lada или ждать Иран». Китайские автомобили в эту категорию попадать отказываются, поэтому сейчас единственный логичный выбор состоит из Lada. Впрочем, возможно, скоро к ней присоединятся и иранские автомобили.

Что касается цен в общем по рынку, то текущие отметки в прайс-листах россияне, по мнению экспертов, будут видеть только при текущем курсе рубля. В случае его ослабления, стоимость машин неизбежно начнет расти.