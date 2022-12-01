Dongfeng выпустил электрический седан, который оказался в 2 раза дешевле российского Evolute i-Pro

Осенью в России стартовало производство автомобилей нового бренда Evolute, модельный ряд которого представляет собой перелицованные Dongfeng. Параллельно с этим событием китайский автопроизводитель подготовил новую модель, которая пока будет доступна только на местном рынке. Речь идет об электрокаре Fukang ES600.

По формату новинка близка к седану Evolute i-Pro, за который в России просят почти 3 миллиона рублей. При этом цена новинки «Донгфенг» выглядит гораздо демократичнее – от 163 тысяч 800 юаней или порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей.

В основе Fukang ES600 лежит архитектура Peugeot 408. Длина батарейной модели равна 4750 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1518 мм. Размер колесной базы – 2730 мм.

Внутреннее убранство 4-дверки выполнено в том же ключе, что и у оригинального «четыреста восьмого». Из новшеств лишь экран диагональю 9,7-дюйма, а также другой селектор трансмиссии, выполненный в виде новомодной шайбы.

В качестве силовой установки для Fukang ES600 предложен электрический мотор, выдающий 150 лошадиных сил. Он позволяет седану разгоняться до максимальной скорости в 140 километров в час.

Тяговая батарея производства компании CATL обладает емкостью 51 кВт/ч, чего достаточно для того, чтобы проезжать без подзарядки до 410 километров.

Кроме того, как отмечают в Dongfeng, покупатели Fukang ES600 смогут пополнять запас аккумулятора на сети зарядных станций, либо менять ее при необходимости на полностью заряженную в офисах своих партнеров, сосредоточенных по всему Китаю.