8-местная Lada Granta Kub: раскрыты подробности и цены

Нижегородская компания «Промтех», основным направлением которой является создание специальных версий отечественных автомобилей, готовится к реализации нового проекта – мелкосерийной сборке ультракомпактного минивэна на базе бюджетника Lada Granta. Новинка получит к названию приставку Kub по аналогии с универсалом Lada Largus, который получил похожую версию ранее.

Как будет выглядеть машина уже известно. Ее показали журналистам и общественности еще в конце ноября.

Автомобиль получил переднюю часть от легковой Granta, которую объединили с надстройкой в виде силового металлического каркаса. Его, в свою очередь, обшили цельноформованными панелями, изготовленными из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком внутри.

Новинка может похвастать удлиненной колесной базой до 3050 мм, которая должна позволить улучшить ее устойчивость на дороге. Для сравнения, у простого седана этот показатель равен 2476 мм.

Внутри может разместить до 8 человек. Компоновка салона выполнена по схеме 2+3+3. При этом левое и правое кресла второго ряда обладают возможностью откидывания, что позволяет предоставить легкий доступ к заднему ряду.

Пассажирский вариант Lada Granta Kub в стартовой версии будет комплектоваться 1,6-литровым бензиновым мотором с индексом ВАЗ-11182. Опционально можно увеличить отдачу этого двигателя до 116 «сил». Трансмиссия – пятискоростная МКПП.

Пассажирская модификация включает в свой арсенал пневморессорную подвеску с возможностью регулирования из салона, а также уже в «базе» климатическую систему для задней части салона и даже люк в крыше.

Цены на 8-местный Lada Granta Kub будут начинаться с отметки в 1 миллион 749 тысяч рублей. 5-местный вариант оценят минимум в 1 миллион 699 тысяч рублей.

Продажи нового варианта «вазовского» бюджетника в пятиместном исполнении стартуют в декабре, а восьмиместная модификация появится не раньше февраля 2023 года.