Chery готовится представить еще один кроссовер Omoda

В китайских социальных сетях появились первые снимки нового компактного кроссовера Chery, который сейчас носит заводское наименование T1EJ. В основе модели лежит та же платформа, что и в Tiggo 7 Plus. Местные журналисты утверждают, что новинка может получить название Omoda 8.

Судя по выложенным в открытый доступ фотографиям, вседорожнику достанется радиаторная решетка с логотипом посередине, а также зауженная оптика и противотуманки под ними. Учитывая плотный камуфляж некоторые дизайнерские решения сквозь него разглядеть непросто. Тем не менее, похоже, по краю капота новинки будет проходить светодиодная полоса.

Другой снимок демонстрирует наличие у предположительно Omoda 8 панорамной крыши, часть которой может сдвигаться.

Тогда как задняя часть автомобиля выглядит близко к британскому внедорожнику Land Rover.

Очевидцам удалось заглянуть и в салон новинки. Как видно на фотографиях внутреннего убранства нового китайского «паркетника» там ему достанется оквадраченный стиль, проекционный дисплей, а также крупные экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы.

Если информация о том, что новый SUV Chery будет построен на архитектуре Tiggo 7 Plus, то под его капотом можно ожидать появления бензиновых турбомоторов на 1,5 и 1,6-литра. Не исключены и гибридные силовые установки.

Что интересно, ранее в российском офисе Chery пообещали, что к лету 2023 года линейка бренда Omoda в стране, сейчас состоящая только из кроссовера C5, пополнится седаном и еще одним вседорожником. Не исключено, что им окажется как раз модель C8.