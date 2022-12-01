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Chery готовится представить еще один кроссовер Omoda

От: Алексей Шмидт
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В китайских социальных сетях появились первые снимки нового компактного кроссовера Chery, который сейчас носит заводское наименование T1EJ. В основе модели лежит та же платформа, что и в Tiggo 7 Plus. Местные журналисты утверждают, что новинка может получить название Omoda 8. 

Судя по выложенным в открытый доступ фотографиям, вседорожнику достанется радиаторная решетка с логотипом посередине, а также зауженная оптика и противотуманки под ними. Учитывая плотный камуфляж некоторые дизайнерские решения сквозь него разглядеть непросто. Тем не менее, похоже, по краю капота новинки будет проходить светодиодная полоса. 

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Другой снимок демонстрирует наличие у предположительно Omoda 8 панорамной крыши, часть которой может сдвигаться.

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Тогда как задняя часть автомобиля выглядит близко к британскому внедорожнику Land Rover.

Очевидцам удалось заглянуть и в салон новинки. Как видно на фотографиях внутреннего убранства нового китайского «паркетника» там ему достанется оквадраченный стиль, проекционный дисплей, а также крупные экраны приборной панели и информационно-развлекательной системы. 

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Если информация о том, что новый SUV Chery будет построен на архитектуре Tiggo 7 Plus, то под его капотом можно ожидать появления бензиновых турбомоторов на 1,5 и 1,6-литра. Не исключены и гибридные силовые установки. 

Что интересно, ранее в российском офисе Chery пообещали, что к лету 2023 года линейка бренда Omoda в стране, сейчас состоящая только из кроссовера C5, пополнится седаном и еще одним вседорожником. Не исключено, что им окажется как раз модель C8. 

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