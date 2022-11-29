В Сети слили первое изображение внедорожника Tank 700, которого ждут в России

В свободный доступ попало первое изображение серийной версии самого крупного в линейке компании Tank внедорожника, известного под индексом «700». Для российских читателей эта новость интересна тем, что ранее Great Wall (владеет брендом Tank) оформила патентные документы на дизайн этой модели в России, что может говорить о планах привезти внедорожник на наш рынок.

«Семисотка» будет представлять собой полноразмерный вездеход. Согласно информации, опубликованной «поднебесными» СМИ, в их распоряжение слайд с дизайном будущего флагмана марки Tank попал случайно – он мелькнул на экране мультимедийной системы другой модели этого же бренда. Какой именно – не уточняется.

На сегодняшний день представлена только концептуальная версия Tank 700. Машину представили на автомобильной выставке в Шанхае в 2021 году. Предполагалось, что до конвейера «семисотка» доберется без изменений по сравнению с прототипом, однако летние шпионские фото показали, что работа с внешностью все же ведется.

Если верить утекшему в Сеть слайду (заглавное изображение), изменения окажутся незначительными. Товарный Tank 700 получит слегка иные по сравнению с концептом колесные арки, другую форму зеркал заднего вида и несколько пересмотренные бампера с крупными вставками по бокам.

По всей вероятности, в качестве двигателя для рамного вездехода выступит тот же мотор, которым был укомплектован Tank 500. Речь идет о битурбированной «шестерке», выдающей 360 л.с. и 500 Нм.

Не исключается вариант, при котором для силовой установки предусмотрят довесок в виде электромотора. Трансмиссия – 9-диапазонный «автомат».

Премьера нового вездехода Tank может состояться в течение 2023 года, после чего новинка появится в том числе и на российском рынке.