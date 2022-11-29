Новый «Москвич» оказался богатой машиной с люком, электроприводами и камерой

Не успела отгреметь премьера первой модели возрожденного бренда «Москвич», как компания раскрыла подробности об опциональном списке этого автомобиля. Речь идет о кроссовере с индексом «3», который должен добраться до дилеров уже в конце этого – начале следующего года.

Судя по расширенному списку опций, который был опубликован столичным автомобильным заводом, некогда принадлежащим Renault Russia, арсенал «Москвич 3» окажется весьма богатым на современное оснащение.

Так, к примеру, за удобство пассажиров в салоне будут отвечать удобные кресла, а развлекательную функцию на себя возьмут мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, а также Android Auto.

Кроме того, в качестве опций покупатели «Москвич 3» смогут выбрать цифровую комбинацию приборов с экраном на 10,25-дюйма, дополнительные USB-входы на втором ряду, электропривод двери багажника, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, а также акустическую систему с шестью динамиками.

Помимо всего этого в список оснащения модели войдут: светодиодная оптика, камеры кругового обзора, электрический люк в крыше и литые 17-дюймовые колесные диски.

Напомним, «Москвич 3» был построен на базе кроссовера JAC JS4 и фактически представляет собой продукт новомодного бейдж-инжиниринга, когда на исходной модели просто меняются шильдики с названием марки. Тем не менее, выпуск автомобиля ведется на территории московского автозавода. Впрочем, пока только крупноголовым методом.

Сколько будет стоить первая модель возрожденного советского бренда неизвестно, но можно ориентироваться на прайс-лист модели JAC JS4, который оценен в сумму от 2 миллионов до 2 миллионов 200 тысяч рублей.