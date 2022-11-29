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Новый «Москвич» оказался богатой машиной с люком, электроприводами и камерой

От: Алексей Шмидт
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Не успела отгреметь премьера первой модели возрожденного бренда «Москвич», как компания раскрыла подробности об опциональном списке этого автомобиля. Речь идет о кроссовере с индексом «3», который должен добраться до дилеров уже в конце этого – начале следующего года.

Судя по расширенному списку опций, который был опубликован столичным автомобильным заводом, некогда принадлежащим Renault Russia, арсенал «Москвич 3» окажется весьма богатым на современное оснащение. 

Так, к примеру, за удобство пассажиров в салоне будут отвечать удобные кресла, а развлекательную функцию на себя возьмут мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, а также Android Auto.

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Кроме того, в качестве опций покупатели «Москвич 3» смогут выбрать цифровую комбинацию приборов с экраном на 10,25-дюйма, дополнительные USB-входы на втором ряду, электропривод двери багажника, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, а также акустическую систему с шестью динамиками.

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Помимо всего этого в список оснащения модели войдут: светодиодная оптика, камеры кругового обзора, электрический люк в крыше и литые 17-дюймовые колесные диски.

Напомним, «Москвич 3» был построен на базе кроссовера JAC JS4 и фактически представляет собой продукт новомодного бейдж-инжиниринга, когда на исходной модели просто меняются шильдики с названием марки. Тем не менее, выпуск автомобиля ведется на территории московского автозавода. Впрочем, пока только крупноголовым методом. 

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Сколько будет стоить первая модель возрожденного советского бренда неизвестно, но можно ориентироваться на прайс-лист модели JAC JS4, который оценен в сумму от 2 миллионов до 2 миллионов 200 тысяч рублей.  

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