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Внедорожник Aurus Komendant отправили в серию. Главные факты о новом кроссовере класса люкс

От: Алексей Шмидт
Aurus Komendant

Компания Aurus продолжает расширять модельную линейку, представленную на российском рынке. К уже выпускаемому седану Senat теперь присоединился еще и кроссовер под названием Komendant. Его выпуск наладили на мощностях предприятия в Елабуге. 

Как стало известно Daily-Motor.Ru, продажи Aurus Komendant планируют наладить в первом квартале 2022 года. Причем, самое интересное, цена модели уже известна. За нее планируют просить от 33 миллионов 700 тысяч рублей.

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«Комендант» станет одним из самых крупных с точки зрения габаритов и тяжелых люксовых автомобилей из представленных сейчас на рынке. Его длина будет равна 5380 мм, а снаряженная масса – 3235 кг. Таким образом, по весу он превзойдет даже Rolls-Royce Cullinan.

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Компоновка салона – исключительно 2-рядная и 4-местная. На заднем ряду размещены кресла повышенного комфорта. 

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Приводить в движение внедорожник будет 4,4-литровый V8, выдающий 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Связку ему составит 9-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

С таким силовым агрегатом с места до первой «сотни» Komendant сможет разгоняться за 6,5-секунды, а максимальная скорость модели будет равна 220 километрам в час. 

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В «Аурус» заявляют, что Komendant прошел все испытания в суровых погодных условиях, в которых температура варьировалась от минус 40 С до плюс 50 С. Кроме того, на сегодняшний день около 70 процентов поставщиков комплектующих для компании являются российскими.

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