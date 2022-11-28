Блогер разобрал внедорожник Tank 500, который привезут в Россию

Блогеры китайского канала Dabiaoche, специализирующиеся на разборе местной техники, провели препарацию очередного пациента. Им оказался флагманский внедорожник компании Great Wall, выпускаемый под брендом Tank. Для российских читателей проведенное исследование интересно тем, что в 2023 году внедорожник Tank 500 должен добраться и до российского рынка.

В новом видеоролике обозреватели «поднебесного» издания полностью прошерстили салон «пятисотки», оценив качество его сборки. Для этого внедорожник лишили дверных карт, а также сняли наполнитель пола. Кроме того, блогерам удалось измерить уровень формальдегида внутри, а также продемонстрировать, как выглядит силовой каркас сидений самого большого на сегодняшний день вездехода Tank.

Напомним, Tank 500 представляет собой преемника модели Haval H9. При этом он гораздо более премиальная модель, чем его предшественник. С точки зрения шасси автомобили являются практически идентичными. Тем не менее, салон более современного внедорожника Great Wall скроен по совсем иным лекалам.

Судя по видеосюжету, опубликованному китайскими блогерами (переводом ролика занимались журналисты «Китайских автомобилей»), дверные карты Tank 500 ощущаются как более тяжелые, чем у Haval H9. В этом большая заслуга улучшенной шумоизоляции, выполненной из натурального хлопка. Кроме того, в дверях «пятисотки» был найден бутиловый виброизол.

Сами двери висят на кованых петлях, предусмотрены формованные стопоры, а за пассивную безопасность отвечают трубчатые усилители и специальные пластины.

На конструкции кресел в Great Wall экономить также не стали. Все три ряда получили усиленные спинки стальными пластинами.

Что касается пола Tank 500, то он оказался покрыт очень плотным и толстым вспененным материалом, а проводка уложена грамотно и надежно.

Несмотря на то, что особых претензий к Tank 500 у блогеров не возникло, китайские обозреватели назвали новинку крайне специфичным автомобилем. Машине удалось набрать всего 53,8 балла, что отправило ее на 99-ю строчку в рейтинге канала.

Среди главных минусов модели – высокий расход топлива (18-литров в смешанном цикле), а также неважное поведение на асфальте, которое, впрочем, с лихвой компенсируется при езде по бездорожью.