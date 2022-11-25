Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 лишился камуфляжа: первые фото

Компания Chery уже более года работает над проектом нового большого кроссовера, который, по слухам, получит название Tiggo 9. Замаскированные прототипы этой модели уже несколько раз попадались в объективы фотошпионов, а теперь автомобиль впервые удалось запечатлеть без камуфляжа.

Судя по первым снимкам кроссовера с предполагаемым названием Tiggo 9, новинке достанется большой бампер спереди, а также массивная решетка радиатора с вертикальными хромированными ламелями.

Кроме того, на фотографиях видны крупные колесные диски и выдвинутые из кузова ручки дверей. Венчает картину будущего флагманского SUV компании Chery «парящая» крыша.

Фотошпионам удалось заглянуть и в салон кроссовера, где были обнаружены табло и нетривиальные воздуховоды. Предполагается, что модель предложат как в 5 и 6, так и 7-местной версии.

В основу вседорожника должна лечь модульная платформа T2X, которая, в свою очередь, создана на базе «тележки» M3X. Последняя лежит в основе машин суббренда Exeed.

Длина Tiggo 9 может составить 4800 мм или чуть больше. Таким образом, нынешний флагман Tiggo 8 Pro новинка превзойдет примерно на 55 мм.

В качестве силовой установки новинке прочат 2-литровую «наддувную четверку» с индексом TGDI, выдающую 254 лошадиные силы и 390 Нм. Привод у модели, скорее всего, будет полным, а в перспективе появятся и гибридные исполнения.

В продажу в Китае новый SUV Chery поступит в 2023 году, хотя его премьера может состояться и в конце этого года. В дальнейшем автомобиль отправится на экспорт и, возможно, доберется до России.