Названы главные конкуренты кроссовера «Москвич 3»

Официальный дебют первой модели возрожденного бренда «Москвич» – кроссовера с индексом «3» – состоялся совсем недавно. В продажу автомобиль должен поступить в конце этого – начале следующего года.

Учитывая подноготную этой модели (она, напомним, является клоном китайского «паркетника» JAC JS4), мы решили поразмыслить на счет того, с кем предстоит конкурировать новому «Москвичу».

Цены на модель «3» столичного автозавода пока не раскрываются. Тем не менее, если ориентироваться на прайс-лист исходной модели JAC JS4, то стоимость машины должна составить около 2 миллионов рублей в базовой комплектации.. В этой ценовой категории на российском рынке сейчас представлены исключительно китайские модели.

Пожалуй, главным конкурентом «Москвич 3» станет бестселлер российского рынка в сегменте SUV – Haval Jolion. Этот китайский кроссовер сейчас продается по цене от 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Следующий на очереди соперник первой модели московского автозавода – «паркетник» Geely Coolray. За него просят минимум 2 миллиона 299 тысяч 900 рублей.

Помимо двух этих кроссоверов новому «Москвичу» практически наверняка придется составить конкуренцию и другим китайским SUV, которые пользуются не таким высоким спросом, как вышеперечисленные. В их числе: Chery Tiggo 4 Pro, а также Changan CS35 Plus. Стоимость этих моделей в начальных комплектациях составляет 2 миллиона 49 тысяч и 1 миллион 989 тысяч рублей соответственно.

Но «Москвич 3» помимо бензиновой версии будет еще и электрический вариант с индексом «3е». И у него среди конкурентов пока видится только новый батарейный кроссовер Evolute i-Joy от российского завода «Моторинвест».