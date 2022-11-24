Новый «Москвич 3» – что это за кроссовер 

Завод «Москвич» в столичных Текстильщиках провел официальную презентацию своей первой модели. Ей оказался кроссовер, получивший название «Москвич 3». Что это за автомобиль – разбирался Daily-Motor.Ru.

Презентация автомобиля прошла в формате пресс-конференции. В ходе нее журналистам раскрыли габариты модели, которые оказались следующими: длина – 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2620 мм. Ширина колеи спереди – 1510 мм, сзади – 1500 мм.

В основе автомобиля, как и предполагалось ранее, лежит китайский кроссовер JAC JS4. От него «Москвич» отличается только собственными шильдиками с названием бренда на кузове и в салоне.

Для модели заявлено сразу два двигателя. Первым окажется полуторалитровый мотор с «наддувом» мощностью 150 лошадиных сил и 210 Нм. Связку ему составит 6-скоростная МКПП или бесступенчатый вариатор. Альтернатива – 1,6-литровый атмосферник на 109 «сил» и 150 Нм, агрегатированный 6-скоростной «механикой».

Впрочем, пока речь идет исключительно о выпуске машин с турбомотором. Производство (в реальности крупноголовая сборка) начато именно с него.

Первому возрожденному «Москвичу» достались рейлинги на крыше, полностью светодиодная оптика, мультимедийная система, к которой можно подключить смартфон, а также шесть динамиков и цифровая комбинация приборов диагональю 10,25-дюйма. Кроме них можно рассчитывать на камеры кругового обзора, электромеханический ручной тормоз и сервопривод двери багажника.

Первыми дилерами «Москвича», которые получат кроссоверы с индексом «3», станут столичные автосалоны. Это должно произойти уже в декабре. Что касается остальной части России, то там их появления можно ждать уже в начале 2023 года.