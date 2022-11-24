Экологический стандарт «Евро-7» может уничтожить недорогие малолитражки

В начале ноября 2022 года комиссия ЕС представила новый стандарт выбросов «Евро-7», который должен вступить в силу в 2025 году. По мнению экспертов, нововведение может привести к тому, что себестоимость некоторых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания окажется такой, что выпускать их будет нецелесообразно.

По мнению специалистов Еврокомиссии, вступление в силу стандарта «Евро-7» в «Старом Свете» приведет к тому, что машины подорожают на 90-150 евро.

Тем не менее, руководитель Volkswagen Томас Шефер видит картину несколько иным образом, предсказывая, что стоимость машин (особенно малолитражек) с появлением нового экостандарта вырастет для конечных потребителей до 5 тысяч евро, что сделает их выпуск экономически нецелесообразным.

В настоящее время цена Volkswagen Polo, подходящего под этот критерий, составляет 19 тысяч 925 евро. В случае столь существенного увеличения цены компания будет вынуждена перестать вкладывать деньги в эту модель.

При этом, как пишет немецкое издание «Auto Motor und Sport», планы по электрификации модельного ряда Volkswagen по-прежнему остаются в силе. В сегменте малолитражных «батарейных» автомобилей немецкий автогигант уже анонсировал две модели, которые выйдут в продажу в 2025 году.

Начальный прайс на них должен уложиться в отметку до 25 тысяч евро (1 миллион 580 тысяч рублей). Сделать электромобиль дешевле пока VW не удается из-за высоких цен на тяговые батареи.