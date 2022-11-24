Все Toyota из зон боевых и стихийных бедствий идут от одного секретного дилера

О тех самых белых Toyota Land Cruiser, Hilux, а также порой и Corolla рассказал журнал «Top Gear». Британские журналисты выпустили видеоролик, в котором раскрыли подробности обо всех «тойотах», которые мы видим в новостях из зон боевых или стихийных бедствий.

Как оказалось, все эти машины идут от одного дилера. У него автомобили закупает Организация Объединенных Наций (ООН).

Речь идет об автосалоне под названием Toyota Gibraltar Stockholdings. Этот дилер входит в список официальных поставщиков гуманитарных организаций, получая «белые» Toyota напрямую с заводов в Японии. Впоследствии специалисты компании проводят необходимую для них доработку в зависимости от того, где планируется использовать ту или иную машину.

Gibraltar Stockholdings была основана в 1996 году и с тех пор успела поставить порядка 80 тысяч автомобилей в более чем сто стран планеты. При этом на складе дилера постоянно находится около 2 тысяч машин как с левым, так и правым расположением рулевой колонки.

Доработки со стороны Toyota Gibraltar Stockholdings часто включают в себя незначительные перемены в виде установки «зубастых» покрышек, кофров для канистр, а также лебедок и защитных дуг. Тем не менее, в некоторых случаях речь идет о куда более существенной модернизации, таких как, к примеру, машин скорой помощи.

Наибольшее количество заказов приходит на надежные и неприхотливые внедорожники Toyota Land Cruiser 70, однако порой клиенты испытывают нужду в пикапе Hilux и внедорожнике Prado. А для тех миссий ООН, которые проходят в пределах городов, дилер Toyota предлагает модернизированные RAV4, Hiace и даже Corolla.