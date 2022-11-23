Показаны автомобили, которые будут собирать на «Автоторе» вместо BMW, Hyundai и Kia

Судьба калининградского предприятия «Автотор» после остановки сборки автомобилей BMW, а также Kia и Hyundai оставалась туманной. Однако недавно из анклава поступили позитивные слухи. Журналистам удалось выяснить, что расположенный в самой европейской части российский завод ведет переговоры с китайской компанией BAIC о начале сборки ее моделей.

А теперь в Сети появились и первые фотографии таких машин. Снимки опубликовал телеграм-канал «Русский автомобиль». По словам их автора, именно эти модели в скором времени начнет собирать «Автотор».

Что интересно, сами фотографии были сделаны не в Калининграде, а в Казахстане. Именно туда BAIC сейчас поставляет восемь различных моделей из нескольких сегментов, включая: седаны, кроссоверы и внедорожники. Впрочем, первыми на конвейер «Автотора» должны встать именно седан и кроссовер. Оба выпускаются под суббрендом BAIC – Beijing.

Седан с индексом EU5 комплектуется электрическим двигателем на 218 лошадиных сил, обеспечивающим ему запас хода до 400 километров. С точки зрения габаритов 4-дверка чуть крупнее Kia Rio. Ее длина равна 4650 мм, ширина – 1820 мм, а высота – 1510 мм. Еще один интересный факт – Beijing EU5 является близким родственником Dongfeng Aeolus E70, который, в свою очередь, лежит в основе первого электрического седана i-Pro российской марки Evolute.

Что качается кроссовера Beijing X7, то эта модель пользуется в КНР куда большей популярностью, чем седан. В основе «паркетника» лежит модульная архитектура BMFA, а габариты равны: 4710/1892/1715 мм. Двигатель у этой модели может быть только один – это полуторалитровый «наддувный» мотор, выдающий 180 лошадиных сил. Пару ему составляет семискоростной «робот» с двумя сцеплениями.

Когда именно начнется производство автомобилей Beijing на мощностях «Автотора» пока неизвестно.