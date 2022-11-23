BAIC начал продажи китайского конкурента Land Cruiser Prado

Компания BAIC, с недавних пор специализирующаяся на электрических и гибридных автомобилях, представила новый рамный внедорожник, который на китайском рынке будет конкурировать с японским Toyota Land Cruiser Prado, а также местными Tank 500 и Haval H9.

Автомобиль получил название Beijing BJ60 и предложен покупателям как в 4-местном, так и 5-местном варианте компоновки салона. Цены на внедорожник начинаются с отметки в 239 тысяч 800 юаней или около 2 миллионов рублей.

Длина нового внедорожника BAIC оказалась равна 5040 мм, ширина – 1955 мм, высота – 1925 мм. Внешне автомобиль выделяется брутальным внешним обликом, в котором передняя часть кузова сильно напоминает автомобили американского автопроизводителя Jeep.

В салоне китайского вездехода использованы решения с оглядкой на стиль – здесь и 3-спицевое рулевое колесо, и цифровая комбинация приоров диагональю 10,25-дюйма, а также сидения с функциями подогрева, вентиляции, электропривода и массажа. Венчает картину внутреннего убранства Beijing BJ60 огромный 12,8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, под которым располагаются дефлекторы обдува и кнопки управления климатической системой.

Согласно заявлению BAIC, Beijing BJ60 способен демонстрировать выдающиеся характеристики на бездорожье, преодолевая подъемы крутизной до 30 градусов. Это немногим меньше, чем это делает Renault Duster. Уже в «базе» новинка получила систему полного привода с девятью режимами движения и блокировкой дифференциала.

Двигатель для внедорожника заявлен только один. Это гибрид на базе 2-литрового «наддувного» ДВС с суммарной отдачей в 267 лошадиных сил и 406 Нм момента. Трансмиссия – 8-скоростной «автомат».