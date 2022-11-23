ДомойАвтоновости сегодняРаскрыты 3 качества, без которых «Москвич» провалится в продажах

Раскрыты 3 качества, без которых «Москвич» провалится в продажах

От: Алексей Шмидт
collage 8

В скором времени на предприятии «Москвич» (экс-завод Renault в Текстильщиках) должна начаться сборка двух моделей под возрожденным отечественным брендом. В предверии этого события автомобильные эксперты страны решили поразмыслить на предмет возможных перспектив этих моделей.

Ранее стало известно о том, что на «Москвиче» будут собирать копии китайских моделей JAC. В будущем завод планирует отойти от этой практики, начав выпуск машин, разработанных самостоятельно.

Тем не менее, по крайней мере на первых порах «Москвичи» будут представлять собой «поднебесные» модели компании JAC с переклеенными шильдиками. И их успех будет зависеть от того, что по факту достанется покупателю.

На сегодняшний день существует несколько важных качеств, которые в первую очередь будут оказывать влияние на спрос со стороны покупателей на автомобили «Москвич».

190842

Как пишет издание «радио Спутник», ссылаясь на собственных экспертов, в их числе:

Комплектация автомобиля;

Его ремонтопригодность;

Надежность;

Дополнительным фактором, который скажется на том, будет ли «Москвич» провальным проектом, является итоговая цена моделей этой марки.

moskvich 2

На сегодняшний день новоиспеченный российский завод зарегистрировал сертификаты Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на две свои модели: это бензиновый кроссовер с индексом «3», а также электрический «3e». Оба внешне представляют собой копию «паркетника» JAC JS4/iEVs4. Для первого будут положены бензиновые моторы на 109 и 150 лошадиных сил, тогда как для второго – электрический силовой агрегат на 68 «сил».

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+