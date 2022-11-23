Раскрыты 3 качества, без которых «Москвич» провалится в продажах

В скором времени на предприятии «Москвич» (экс-завод Renault в Текстильщиках) должна начаться сборка двух моделей под возрожденным отечественным брендом. В предверии этого события автомобильные эксперты страны решили поразмыслить на предмет возможных перспектив этих моделей.

Ранее стало известно о том, что на «Москвиче» будут собирать копии китайских моделей JAC. В будущем завод планирует отойти от этой практики, начав выпуск машин, разработанных самостоятельно.

Тем не менее, по крайней мере на первых порах «Москвичи» будут представлять собой «поднебесные» модели компании JAC с переклеенными шильдиками. И их успех будет зависеть от того, что по факту достанется покупателю.

На сегодняшний день существует несколько важных качеств, которые в первую очередь будут оказывать влияние на спрос со стороны покупателей на автомобили «Москвич».

Как пишет издание «радио Спутник», ссылаясь на собственных экспертов, в их числе:

Комплектация автомобиля;

Его ремонтопригодность;

Надежность;

Дополнительным фактором, который скажется на том, будет ли «Москвич» провальным проектом, является итоговая цена моделей этой марки.

На сегодняшний день новоиспеченный российский завод зарегистрировал сертификаты Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на две свои модели: это бензиновый кроссовер с индексом «3», а также электрический «3e». Оба внешне представляют собой копию «паркетника» JAC JS4/iEVs4. Для первого будут положены бензиновые моторы на 109 и 150 лошадиных сил, тогда как для второго – электрический силовой агрегат на 68 «сил».