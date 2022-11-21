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Кроссовер Bronco Sport от Ford впервые получил внедорожный пакет

От: Алексей Шмидт
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Компания Ford начнет продавать свой кроссовер Bronco Sport с внедорожным пакетом. Произойдет это, по заявлению автопроизводителя, уже в начале 2023 года. Новый вариант будет доступен для 5-дверок в исполнениях Big Bend и Outer Banks. 

Кроссовер Ford Bronco Sport обладает несущим кузовом. В его основе лежит усиленная архитектура Focus. Автомобиль доступен на североамериканском рынке уже почти два года. За это время они ни разу не подвергся обновлению, поэтому появление в его линейке точечного апгрейда выглядит как весьма логичный шаг.

Новый пакет, который стал доступен для модели, получил название Black Diamond Off-Road. Его главные отличительные черты – наличие черных штампованных колесных дисков, матовых наклеек на дверях и капоте, а также металлических пластик, которые выступают в качестве защиты масляного поддона двигателя, трансмиссии и топливного бака.

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Кроме того, такие кроссоверы во внедорожном варианте получили нестандартные 17-дюймовые колесные диски, обутые в «зубастые» покрышки. 

Внедорожный пакет для Bronco Sport будет доступен начиная со второй комплектации под названием Big Bend. Базовая цена такого автомобиля равна 30 тысячам 900 долларам или 1 миллиону 879 тысячам рублей.

Сколько будет стоить кроссовер Ford с новым пакетом пока не объявлено, но предполагается, что цена такого апгрейда вряд ли окажется выше, чем полторы тысячи долларов (около 90 тысяч рублей по текущему курсу). 

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