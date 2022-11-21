ДомойАвтоновости сегодняВ Сети рассекретили салон большого кроссовера Chery Tiggo 9

В Сети рассекретили салон большого кроссовера Chery Tiggo 9

От: Алексей Шмидт
a39aa816c592b8c9036a49059d76d4ca4c555ba7

В объективы китайских фотошпионов попал интерьер нового флагманского кроссовера компании Chery, который, по слухам, получит название Tiggo 9. Папарацци удалось заглянуть внутрь прототипа «девятки», где был обнаружен ряд интересных подробностей. 

Первые фотографии прототипов Tiggo 9 отправились на тесты еще в начале этого года. Позднее в Сеть утекли официальные снимки таких кроссоверов, но облаченных в камуфляж. Официальный дебют большого вседорожника «Чери» запланирован на 2023 год. 

Из того, что удалось выяснить журналистам, заглянувшим в салон нового вседорожника, стоит выделить наличие у него кнопок вместо дверных ручек, передних кресел с электроприводом и функцией вентиляции, а также отдельной зоны управления климатической системой сзади и мультимедийной системы с тачпадом.

29ae5a9505c9776dfe82788fdfa10264a4905962

Кроме того, кроссоверу достанется «мереседовский» селектор коробки передач, проекционный дисплей, а также интегрированные в дверные карты пульты регулировки кресел. 

Пока Tiggo 9 проходит под внутризаводским наименованием T26. «Поднебесные» издания называют автомобиль среднеразмерным кроссовером. В качестве его длины везде указывается показатель в 4800 мм, а цены – 200 тысяч юаней (примерно 1 миллион 700 тысяч рублей). 

38bdf699025b43d0c759371f457cc0e2a3f91e31

Заснятая версия модели практически наверняка является «топовой». Об этом говорит наличие в ее оснащении выдвижных солнцезащитных шторок. 

По неофициальной информации, на старте продаж Tiggo 9 будет предложен покупателям как с 2-рядным, так и 3-рядным салоном. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный. В качестве двигателя называют 2-литровую «наддувную четверку» на 254 л.с., а трансмиссии – 9-скоростной «робот». 

Премьера «девятки», по слухам, должна состояться в начале 2023 года. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+