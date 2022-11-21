В Сети рассекретили салон большого кроссовера Chery Tiggo 9

В объективы китайских фотошпионов попал интерьер нового флагманского кроссовера компании Chery, который, по слухам, получит название Tiggo 9. Папарацци удалось заглянуть внутрь прототипа «девятки», где был обнаружен ряд интересных подробностей.

Первые фотографии прототипов Tiggo 9 отправились на тесты еще в начале этого года. Позднее в Сеть утекли официальные снимки таких кроссоверов, но облаченных в камуфляж. Официальный дебют большого вседорожника «Чери» запланирован на 2023 год.

Из того, что удалось выяснить журналистам, заглянувшим в салон нового вседорожника, стоит выделить наличие у него кнопок вместо дверных ручек, передних кресел с электроприводом и функцией вентиляции, а также отдельной зоны управления климатической системой сзади и мультимедийной системы с тачпадом.

Кроме того, кроссоверу достанется «мереседовский» селектор коробки передач, проекционный дисплей, а также интегрированные в дверные карты пульты регулировки кресел.

Пока Tiggo 9 проходит под внутризаводским наименованием T26. «Поднебесные» издания называют автомобиль среднеразмерным кроссовером. В качестве его длины везде указывается показатель в 4800 мм, а цены – 200 тысяч юаней (примерно 1 миллион 700 тысяч рублей).

Заснятая версия модели практически наверняка является «топовой». Об этом говорит наличие в ее оснащении выдвижных солнцезащитных шторок.

По неофициальной информации, на старте продаж Tiggo 9 будет предложен покупателям как с 2-рядным, так и 3-рядным салоном. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный. В качестве двигателя называют 2-литровую «наддувную четверку» на 254 л.с., а трансмиссии – 9-скоростной «робот».

Премьера «девятки», по слухам, должна состояться в начале 2023 года.