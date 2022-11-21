В России может появиться новый недорогой мотоцикл

В 2015 году компания Mahindra приобрела 51% акций (контрольный пакет) французского производителя Peugeot Motorcycles. Спустя еще несколько лет индийцы докупили оставшуюся долю и с тех пор контролируют всю компанию. С тех пор свет увидело уже несколько моделей под маркой Peugeot, но все они были скутерами. Теперь же к дебюту готовится новый мотоцикл.

Официальная премьера нового байка Peugeot состоялась на фотосалоне в Милане (EICMA-2022). Модель получила название PM-01 300 и выполнена в стиле нео-ретро, который идеально вписывается в класс мотоциклов с моторами рабочим объемом 300 кубических сантиметров.

Приводит в движение новинку Peugeot Motorcycles 1-цилиндровый мотор объемом 292,4 «кубиков» с жидкостным охлаждением и электронным впрыском топлива. Отдача силового агрегата равна 29 лошадиным силам при 9 тысячах оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 17 Нм при 7 тысячами оборотах в минуту. Мощность передается на заднее колесо посредством 6-скоростной МКПП.

По сравнению с другими 300-кубовыми мотоциклами производительность Peugeot PM-01 300 оказалась сопоставима с его конкурентами в лицах BMW G 310 R и Honda CB300R.

Байку досталась перевернутая передняя вилка с золотистым напылением, что главным образом сделано для более премиального вида. Кроме того, PM-01 300 может похвастать наличием регулируемого моноамортизатора сзади, дисковых передних и задних тормозов размером 280 на 240 мм соответственно, а в начальной версии можно расчитывать даже на 2-канальную систему ABS.

Вместе с тем, у мотоцикла имеется LED-светотехника и полноцветный TFT-дисплей, а бак вмещает в себе 12,5-литров горючего, обеспечивая этой модели запас хода в несколько сотен км.

Сколько будет стоить новый байк Peugeot пока не сообщается. Эту информацию обещают раскрыть ближе к весне, когда мотоцикл поступит в продажу. Не исключено, что в итоге он доберется и до российского рынка.