Honda представила сверхроскошный 4-местный минивэн за 2 миллиона рублей

Компания Honda продает минивэн Odyssey как на родном, так и на экспортных рынках. В их число входит и Китай, где выпуском таких машин занимается совместное предприятие GAC-Honda. А с недавних пор произведенные в КНР минивэны обладают сверхроскошной версией с 4-местной компоновкой.

«Поднебесный» вариант минивэна Honda в целом повторяет японскую модификацию, но все же имеет ряд особенностей помимо левостороннего расположения рулевой колонки. Учитывая, что такие автомобили предназначены в первую очередь для местных бизнесменов, он обладает более премиальной отделкой, чем на родине.

Новый вариант Odyssey получил приставку к названию Elite Edition. Внутри автомобиля все внимание было отведено пассажирам заднего ряда, которых от водителя отделяет глухая перегородка.

Мультиконтурные кресла оснащены электроприводом с возможностью выбора множества положений, а также могут похвастать наличием систем вентиляции и массажа. Система управления климатом для пассажиров – собственная, а в число обязательных опций входят электроприводы боковых дверей, беспроводная зарядка для смартфонов, система «умный дом» и «мультимедийка» с помощником и системами активной безопасности.

Техническая часть автомобиля не поменялась. Минивэн, как и прежде, может комплектоваться только гибридной силовой установкой i-MMD третьей генерации, в которой 2-литровый бензиновый атмосферный мотор работает в качестве генератора. Максимальная мощность системы равна 215 лошадиным силам, а расход топлива на 100 км в среднем составляет 6,17-литра.

Ультрадорогая версия стоит почти в 2 раза дороже, чем базовый гибридный Odyssey с 3-рядным салоном. За автомобиль просят от 235 тысяч 800 юаней или 2 миллиона рублей по нынешнему курсу.