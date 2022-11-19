В Белоруссии показали седан Geely Emgrand 7 New, который появится в РФ

Компания Geely анонсировала скорый дебют нового седана Emgrand 7 New, производство которого будет вестись на мощностях завода китайской марки в Белоруссии. Оттуда планируется поставлять его на экспортные рынки, в том числе на российский.

Официальных подробностей о новинке сейчас известно не так много. Официальные лица «БелДжи» не спешат раскрывать карты, но обещают, что как минимум базовая цена модели должна удивить покупателей.

«Мы будем делать конкурентное ценообразование в сегменте седанов, потому что это самый популярный тип автомобиля», – заявил гендиректор «БелДжи» Геннадий Свидерский.

Вместе с тем, объемы производства Emgrand 7 New уже известны. Предполагается, что таких 4-дверок белорусское предприятие будет выпускать примерно 1500 – 2 тысячи единиц в год. Что касается количества машин, которые будут поставлены в Россию, то эта информация пока не раскрывается.

Напомним, новый седан Emgrand 7 New от Geely был представлен в Китае намного раньше, получив дизайн, выполненный в фирменном стиле марки. Ранее эту же визуальную философию опробовала на себе модель Preface.

Под капот четырехдверки установили полуторалитровый бензиновый мотор, работающий в связке с «механикой» или вариатором.

Комплектации новинки обещают весьма богатые, но полный список опций, которые будут доступны для седана, обещают раскрыть позднее.

Параллельно с выпуском Emgrand 7 New на заводе «БелДжи» продолжится производство моделей Geely Coolray и Geely Atlas Pro, спрос на которые в Беларуси и в России остается очень высоким.