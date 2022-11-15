Когда автомобили начнут дешеветь – мнение эксперта

Цены на новые и подержанные автомобили в России продолжают расти, хотя и с волнами небольших коррекций. Это прямым образом влияет на спрос со стороны покупателей, которые отказываются покупать машины дороже 3 миллионов рублей, включив «модель сбережения». Что ждет российский авторынок дальше и когда цены на автомобили в стране начнут снижаться рассказал доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

По словам специалиста экономики, давшей интервью изданию «За Рулем», рост цен на иномарки в стране начался в момент, когда появились проблемы с их поставками.

Сейчас же отдельные позиции демонстрируют снижение, что является ответом на возможности потребителя. Граждане не готовы вкладывать большие деньги в машину.

В такой ситуации дилеры покинувших Россию западных автомобильных марок близки к тому, чтобы полностью перепрофилировать свой бизнес под подержанные машины. Параллельно с этим идет развитие новых каналов поставок, включая параллельный импорт. Активизировались и «перекупщики», спрос на услуги которых со стороны автосалонов резко вырос.

Несмотря на все эти обстоятельства, которые должны благоволить снижению цен на автомобили, сильно дешеветь они в ближайшем будущем вряд ли будут, отмечает эксперт.

По словам специалиста в этом вопросе, после столь резкого роста возврат к прежним уровням вряд ли будет быстрым. Сейчас наиболее популярными являются автомобили по цене от 1 до 1,5 миллионов рублей. Вероятно, как минимум до конца лета 2023 года эта тенденция останется в силе.