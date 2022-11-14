Автобренды из Индии и Уганды заменят европейские автомобили в России: названы модели

Кроме автомобилей Tata и Mahindra индийский автопром включает в себя множество интересных моделей, которые ввиду своей невысокой цены могли бы прийтись по вкусу россиянам. Но только ими ограничиваться также не стоит, ведь можно расчитывать и на некоторые африканские компании, одна из которых даже имеет в своем арсенале электромобиль.

Наиболее интересной и перспективной новинкой для российского авторынка может стать индийский компакт-кар Bajaj Qute. Такие машины комплектуются 0,2-литровым моторчиком на 13 лошадиных сил и 19 Нм, работающим в паре с «роботом». Пару лет назад такие машинки уже поставлялись в Россию, но особого спроса на них отмечено не было.

Но если Bajaj Qute кажется ультра-бюджетным автомобилем, который вряд ли подойдет под современные условия движения на российских дорогах, то альтернативу ему может предложить африканский автопром. Речь идет об Уганде, где на удивление многих существует собственный бренд Kiira. Компания выпускает две модели: компактный хэтчбек EV и более премиальный вариант этой модели под названием EV Smack.

Первый представляет собой чистый электрокар с батареей, позволяющей проезжать до 80 км, а также разгоняться до 100 км/ч.

Второй же является гораздо более технологичным продуктом, работающим как гибрид по типу BMW i3. Двигатель внутреннего сгорания под капотом этой модели хоть и установлен, но предназначен он не для вращения колес, а только для использования в качестве генератора. Благодаря этому суммарная дальнобойность EV Smack составляет около 500 километров.

Как пишет екатеринбургское издание «66», шансы увидеть как минимум продукты африканского автопрома в России весьма велики. Уганда не так давно стала партнером концерна «КамАЗ», который будет поставлять в этом страну свои грузовики. Не исключено, что будет налажено партнерство и в обратном направлении, но в лице машин Kiira.