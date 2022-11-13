В автопроме используют устаревшие чипы образца iPhone 4

Дефицит микрочипов, который наблюдается в последние несколько лет, продолжает оставаться в повестке дня для всех без исключения автопроизводителей. По оценкам экспертов, негативная тенденция в этом вопросе будет ощущаться в мировом автопроме по меньшей мере до 2024 года. С таким пессимистическим прогнозом выступили аналитики компании Alix Partners.

Консалтинговая фирма утверждает, что в настоящее время от момента заказа до доставки чипов для автопроизводителей уходит около шести месяцев. Это в два раза дольше, чем раньше. Спрос на чипы для автомобилей продолжает расти из-за увеличивающейся цифровизации транспортных средств, однако производители полупроводников не спешат расширять производство для его удовлетворения.

Подсчитано, что к 2026 году потребность автопромышленности в электронных чипах увеличится еще на 75 процентов, но в планы производителей полупроводников входит увеличение мощностей для этой категории продуктов всего на 12 процентов.

При этом склады поставщиков буквально забиты микрочипами, однако устанавливать их в автомобили невозможно. Дело в том, что для автомобилей используются простые микроконтроллеры, тогда как те, что есть на складах, предназначены для электронных гаджетов и для машин не подходят.

Поскольку разработка новой модели автомобиля чаще всего занимает от 3 до 5 лет, микросхемы успевают устареть еще до того момента, пока машина выйдет на рынок. В настоящее время автопромышленность использует технологии 28 нанометров и более для большинства моделей. С точки зрения сложности такие микрочипы соответствуют тем, что использовались в iPhone 4 в период с 2010 по 2013 годы.