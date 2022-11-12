Появились новые фотографии проекта Лада Гранта-2

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работы над проектом «Лада Гранта-2», несмотря на выход из него партнеров из Renault. Новый глава российского автогиганта Максим Соколов в начале этой осени подтвердил, что отказываться от новой модели «вазовцы» не будут, однако новые обстоятельства так или иначе внесут свои коррективы в сроки и само видение новой модели.

А теперь в Сети появились новые фотографии Granta-2, которую в защитном чехле везут на эвакуаторе в неизвестном направлении. Снимки опубликовал паблик «Avtograd News». На них сквозь синее покрывало проглядывается передняя часть машины, судя по которой новинка будет чем-то похожа на Lada Vesta.

Предполагается, что новая «Гранта», которую на самом «АвтоВАЗе» называют семейством Lada B-класса, окажется чуть крупнее своей предшественницы и немного компактнее «Весты». Внешне автомобиль будет чем-то средним между Lada Vesta и Dacia Logan третьей генерации, построенным на аналогичной платформе CMF-B.

Никаких подробностей о том, какие двигатели получит новая модель «АвтоВАЗа», пока нет, но соплатформенный Logan комплектуется исключительно литровыми «наддувными» моторами мощностью 65 и 90 лошадиных сил, а также 100-сильным биотопливным агрегатом, работающим на бензине и пропане.

Впрочем, вероятность того, что «Гранта-2» будет использовать эти моторы минимальна. Платформу CMF-B практически наверняка адаптируют под использование «вазовских» двигателей.

Помимо седана у новинки Lada будет еще и версия в кузове универсал. Обе должны увидеть свет примерно в 2024 году.