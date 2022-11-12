Новый кроссовер Exeed, который появится в России: фотографии салона и дата выхода

Компания Exeed впервые представила концептуальный кроссовер Atlantix в августе этого года. Тогда же стало известно о планах китайского автопроизводителя, входящего в состав Chery, привезти новую модель в Россию. Это казалось вполне логичным решением, учитывая, что сам бренд Exeed на нашем рынке активно развивается и постепенно пополняется новыми моделями.

Уже в сентябре в Сети появилось первое фото серийной версии Atlantix, которая получила название Yaoguang – по имени первой звезды в ручке ковша «Большой медведицы». При этом как будет выглядеть интерьер такого кроссовера, а также когда автомобиль выйдет в продажу до сих пор было неизвестно. Но теперь восполнены и эти пробелы.

Длина кроссовера Yaoguang оказалась равна 4781 мм. Под капотом этой модели будет трудиться 261-сильный «наддувный» мотор в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода. В перспективе у новинки Exeed появится еще и гибридная модификация.

Внешний облик товарного кроссовера оказался максимально близок к концепту. То же самое произошло и с его интерьером, но некоторые дизайнерские решения были упрощены. Так, например, у Yaoguang будут менее дорогие материалы отделки и другая форма сидений.

Приборная панель и мультимедийная система получат единый блок, а задний ряд получит простой диван, а не раздельные кресла.

Официальный дебют Exeed Yaoguang состоится в декабре. Тогда же откроют прием заявок на новинку. Продажи кроссовера начнутся в марте 2023 года, после чего его должны отправить на экспорт в Россию.