В России появилась новая Toyota – это что-то вроде Camry XL

С недавних пор в России активно заработала система параллельного импорта, что позволило отдельным дилерам начать самостоятельно ввозить в страну новые автомобили. Одним из самых активных в этом направлении можно считать автосалоны Toyota, которые ранее начали небольшими партиями привозить как кроссоверы RAV4 и Corolla Cross, так и некоторые седаны. Одним из них оказалась четырехдверка Avalon.

Toyota Avalon представляет собой что-то вроде «Camry XL». Седан обладает длиной в пять метров и выделяется просторным салоном, а также премиальным уровнем оснащения. При этом двигатели ему достались от простой Camry.

Основным рынком сбыта Avalon считались США, однако впоследствии автомобиль начали поставлять еще и в Китай. Затем в Северной Америке продажи модели прекратились, но зато теперь автомобиль стал доступен и в России. Правда речь идет о машинах, выпущенных как раз в «Поднебесной».

Сейчас «Авалоны» в России продает крупная дилерская сеть Toyota. Для покупателей такие автомобили предложены с 2-литровым 178-сильным мотором и вариатором. Цена – от 3 миллионов 300 тысяч рублей.

Альтернативный вариант предложен для тех, у кого есть дополнительные 1 миллион 700 тысяч рублей. Речь идет об автомобилях с 3,5-литровым 300-сильным двигателем, агрегатированным 8-диапазонным «автоматом».

Вместе с тем, официальные дилеры Toyota продолжают продавать Camry. Все они были собраны в России и стоят примерно как их «параллельные» собратья. Однако в отличие от тех же «Авалонов» на них действует полная, а не усеченная гарантия.