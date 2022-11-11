Новый внедорожник BYD, который может появиться в России, будет уметь плавать

Первые фотографии нового внедорожника BYD, облаченного в камуфляж, появились еще в конце октября. Теперь же в Сеть утекли патентные изображения ряда деталей экстерьера этой новинки.

Как будет называться новый вездеход китайской компании пока неизвестно. Тем не менее, одно уже можно сказать точно – он окажется электрифицированным. Дело в том, что BYD с недавних пор не выпускает модели с традиционными ДВС без электрического довеска, сконцентрировавшись на гибридах и электрокарах. И новый внедорожник окажется как раз из первой категории, получив под капот двигатель внутреннего сгорания, работающий в паре с электромоторами.

Все оборудование машины планируют защитить от грязи и воды. Судя по патентным изображениям, автомобилю достанется брутальный внешний облик, который не будет напоминать современные кроссоверы. В качестве бренда, под которым его могут начать выпускать, упоминается Look Up.

Первенец новоиспеченной китайской марки, принадлежащей BYD, будет обладать необычной X-образной решеткой радиатора, сливающейся со светотехникой, рельефным капотом, шестиугольным кофром для «запаски» на дверце багажника, а также выкрашенной в черный крышей со стойками аналогичного цвета.

В основу полуэлектрического вездехода ляжет рама. Для новинки предложат четыре электрических мотора, расположенных по одному на каждом из колес. Установленному под капотом ДВС отведут роль агрегата, вырабатывающего энергию, которой и будут питаться электродвигатели.

Но, пожалуй, самой главной «фишкой» модели, которая в перспективе может добраться до российского рынка, станет так называемый в патенте «плавающий режим». В нем внедорожник BYD будет способен не только удерживаться на воде, но еще и двигаться по ней в необходимом направлении. Каким образом китайские инженеры реализуют эту задумку пока неизвестно.