Раскрыты 10 крутых автоновинок, которые появятся в России в 2023 году

Несмотря на то, что многие иностранные автомобильные компании сейчас приостановили свой бизнес на российском рынке, определенные автоновинки в стране периодически, но все же появляются. Ожидается, что в ближайшем будущем их станет значительно больше. Причем в первую очередь благодаря китайскому автопрому.

Какие именно автомобильные новинки ждут Россию в 2023 году рассказали наши коллеги из издания «Autonews».

В список новых моделей, которые появятся на российском рынке в следующем году, вошел молодежный седан Chery Arrizo 8. Сроки появления этой модели пока не раскрываются, но предполагается, что до дилеров 4-дверка доберется примерно в феврале-марте. Конкурировать ей предстоит с Hyundai Elantra и, возможно, даже Toyota Camry.

Электрокар Yo Yo

Не обойдут своим вниманием китайские автопроизводители, готовящиеся к выходу на российский рынок, и сегмент ситикаров. Таким автомобилем должен оказаться 2-местный компактный автомобильчик со странным названием Yo Yo, который внешне чем-то похож на Renault Twizy. Ее продажами в России займется компания Quattro Motors Rus.

В числе будущих покорителей российского рынка значится также китайский премиальный кроссовер Voyah Free, производством которого занимается компания Dongfeng. Этот 5-метровый электрический вседорожник помимо родного Китая продается еще и в Норвегии.

Еще один представитель сегмента SUV, который ожидает появления в России в 2023 году, это Skywell HT-i. Автомобиль будет представлять собой гибридную версию электрического вседорожника Skyworth EV. С лета следующего года он составит пару уже вышедшему на наш рынок кроссоверу Skywell ET5.

В число других автоновинок, которые появятся в России в 2023 году, российские журналисты включили также: кроссоверы JAC S6 и GAC GS8, фастбэк Ora Lighting Cat от Great Wall, электрокар с ретро-дизайном Wey V72, иранский хэтчбек Iran Khodro K112 и вьетнамский кроссовер VinFast VF e35.