«Ладу Ниву» можно купить в пару кликов: «АвтоВАЗ» придумал новый способ

Семейство автомобилей Lada Niva включили в недавно открывшуюся онлайн-витрину. Она, напомним, начала свою работу в начале ноября. Благодаря новой платформе «АвтоВАЗ» планирует продавать автомобили Lada онлайн, пройдя весь путь от выбора той или иной модели до заключения сделки.

Онлайн-витрина работает таким образом, что информацию о доступности автомобилей для покупки, их комплектациях, допоборудовании вносятся в систему самими представителями дилерских центров.

На первых порах платформа предлагала приобрести только модель Lada Granta, однако теперь в нее загрузили данные и о внедорожниках Lada Niva, причем как в версии Legend, так и Travel.

К примеру, на сегодняшний день приобрести «Ниву» можно как минимум у двух различных дилеров в Москве. Всего машин предложено 19. Шесть из них представлены в комплектации Legend Classic 22, а еще тринадцать представляют собой внедорожники Travel в двух вариантах оснащения.

Для того, чтобы оформить бронь на автомобиль, пользователю необходимо пройти процедуру регистрации в сервисе, а затем нажать соответствующую кнопку. После завершения бронирования заказ отправляется в автосалон, менеджер которого согласовывает условия сделки и предлагает оплату машины.

По словам разработчиков, сейчас помимо функции брони машины в сервисе реализован еще и вариант онлайн оплаты.

Подобная схема продаж автомобилей Lada была опробована еще пару лет тому назад, однако большой популярностью среди покупателей пользоваться так и не стала. Но, похоже, на «АвтоВАЗе» не отказались от этой затеи и уверены, что на этот раз задумка увенчается успехом.