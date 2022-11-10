У популярного кроссовера Haval H6 появилась новая версия

Компания Haval предлагает покупателям в Китае из своей линейки кроссовер H6 уже долгие годы. Практически все это время автомобиль стабильно входит в пятерку самых популярных моделей в «Поднебесной». А теперь на автосалоне в Тянцзине состоялась премьера его новой версии. Такие «паркетники» получили название H6 DHT-PHEV и представляют собой гибридные SUV.

Новый H6 будет продаваться в КНР сразу в двух батарейных исполнениях. Емкости их аккумуляторов окажется достаточно для того, чтобы исключительно на электротяге проезжать до 55 и 110 километров соответственно.

Внешне новый Haval H6 отличается от предшественника большой радиаторной решеткой с другим дизайном, а также капотом, под которым расположен полуторалитровый «наддувный» бензиновый мотор. Суммарная отдача силовой установки, работающей в паре с электрическим двигателем, будет равна 326 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составит 530 Нм.

Внутреннее убранство кроссовера выполнено с минималистичными нотками. Органы управления четко сегментированы и не пересекаются между собой, тем самым не создавая хаос в эргономике.

Над узкими воздуховодами установлен 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы планшетного образца, тогда как наоборот, под ними, расположен блок управления «климатом». Панель приборов – цифровая, а селектор трансмиссии выполнен в виде шайбы.

Прайс-лист на новый Haval H6 DHT-PHEV для Китая уже объявлен. За автомобиль будут просить от 159 тысяч 800 юаней или 1 миллион 340 тысяч рублей по нынешнему курсу.