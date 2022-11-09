Geely представила 7-местный кроссовер Haoyue L, который стоит как Lada Vesta SW

Компания Geely представила новую версию кроссовера Haoyue, призванную оживить спрос на этот автомобиль. Разработанное практически полностью с нуля исполнение получило к названию приставку «L» и будет предложено китайским покупателям в 7-местной модификации. До дилеров на родном для себя рынке новинка Geely доберется до конца 2022 года.

Несмотря на то, что автомобилю присвоили литеру «L», размер колесной базы модели увеличился совсем незначительно, прибавив всего 10 мм – до 2825 мм. Однако конструкция задней подвески была серьезно обновлена – вместо балки пришла «многорычажка», что несколько снизило клиренс (с 200 до 190 мм).

Кузовные панели остались прежними, однако бамперы, светотехника и прочие элементы оперения кроссовера оказались полностью новыми. За счет этого длина автомобиля увеличилась на 25 мм – до 4860 мм, а ширина на 10 мм – до 1910 мм.

Внутри изменения затронули нижнюю часть передней панели с блоком кнопок, пришедшим на место центральной консоли. Перед водителем был установлен цифровой щиток приборов диагональю 10,25-дюйма, а по центру торпедо – 12,3-дюймовый мультимедийный экран.

Если простой Geely Haoyue продавался исключительно с 1,8-литровым «наддувным» мотором на 184 лошадиные силы и 300 Нм, работающим в паре с 6-скоростной АКПП или «роботом» с двумя сцеплениями, то новый с литерой «L» получил 2-литровую турбочетверку Volvo Drive-E на 218 л.с. и 325 Нм. Связку ей составит та же роботизированная коробка передач и система переднего привода.

Но куда интереснее всего этого оказалась цена автомобиля. За него планируют просить от 150 тысяч юаней, что в пересчете на российскую валюту составляет около 1 миллиона 255 тысяч рублей. За эти деньги на нашем рынке сейчас можно купить разве что универсал Lada Vesta SW, оцененный минимум в 1 миллион 213 тысяч 900 рублей.