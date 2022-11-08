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Geely готовит новый кроссовер Zeekr размером со Smart #1

От: Алексей Шмидт
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Новый компактный внедорожник Zeekr размером с Smart #1 был замечен в ходе испытаний на общественных дорогах Китая. Автомобиль еще не получил названия, однако известно его кодовое обозначение – BX1E. Дебют новинки запланирован на 2023 год.

С выходом в продажу нового кроссовера Zeekr количество моделей, входящих в состав этой марки (принадлежит Geely Group) увеличится до трех. Сейчас это купеобразный седан Zeekr 001 и роскошный минивэн Zeekr 009 (на фотографиях ниже). 

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Тестовые прототипы нового кроссовера суббренда Geely оказались сильно закамуфлированы, однако даже с учетом этого обстоятельства все же можно выделить некоторые особенности дизайна автомобиля.  

Во-первых, это тип кузова. На снимках можно без труда заметить, что автомобиль имеет низкий дорожный просвет, плавные аэродинамические формы и низко расположенные бамперы. Таким образом, BX1E не похож на кроссовер, больше походя на хэтчбек. Тем не менее, Zeekr предпочитает называть его кроссовером.

Внешне B1XE получил двухуровневые фары, порты для зарядки на передних крыльях, зеркала с электроприводом складывания и выдвижные дверные ручки.

Материал дополняется…

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