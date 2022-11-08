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С электробайком в комплекте: спецверсия Tank 300, который появится в России

От: Алексей Шмидт
спецверсия Tank 300

О том, что компания Great Wall готовится расширить собственный список официально представленных в России марок новым брендом Tank стало известно еще этим летом. В октябре китайский автогигант подтвердил эту информацию. Старт продаж внедорожников Tank намечен на начало 2023 года и стартует он, скорее всего, с «младшей» модели с индексом 300.

При этом на родине марки в «Поднебесной» «трехсотый» уже продается, а недавно у него появилась специальная модификация, которая может прийтись по вкусу и российским покупателям. 

Речь идет о модификации Frontier Limited Edition + Buxus. В нем рамный внедорожник идет в комплекте с электрическим велосипедом Buxus Eva, который крепится на отдельном кронштейне.

tank 300 ltd 1 1000

Для таких вариантов Tank 300 предусмотрен специальный окрас кузова «золотая броня», оригинальная радиаторная решетка, стальные бамперы, силовые подножки, лебедка, расширители колесных арок, а также колесные диски собственного дизайна, багажник на крыше и шноркель.

Не обошли доработки и техническую часть автомобиля. Так, например, для спецверсии Tank 300 с электробайком заявлена модернизированная подвеска, которой достались азотные амортизаторы, другие пружины и рычаги, а также редуктор с высоким передаточным числом. Благодаря доработкам дорожный просвет внедорожника удалось увеличить со стоковых 224 до 249 мм.

tank 300 ltd 3 1000

В общей сложности с конвейера китайского завода Great Wall сойдет всего 300 машин Tank 300 Frontier Limited Edition + Buxus. В перспективе подобная модификация может появиться и в России. Причем наиболее логичным вариантом ее дебюта у нас выглядит весна-лето 2023 года. Что касается простых Tank 300, то их стоит ждать уже в конце зимы этого года. 

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