С электробайком в комплекте: спецверсия Tank 300, который появится в России

О том, что компания Great Wall готовится расширить собственный список официально представленных в России марок новым брендом Tank стало известно еще этим летом. В октябре китайский автогигант подтвердил эту информацию. Старт продаж внедорожников Tank намечен на начало 2023 года и стартует он, скорее всего, с «младшей» модели с индексом 300.

При этом на родине марки в «Поднебесной» «трехсотый» уже продается, а недавно у него появилась специальная модификация, которая может прийтись по вкусу и российским покупателям.

Речь идет о модификации Frontier Limited Edition + Buxus. В нем рамный внедорожник идет в комплекте с электрическим велосипедом Buxus Eva, который крепится на отдельном кронштейне.

Для таких вариантов Tank 300 предусмотрен специальный окрас кузова «золотая броня», оригинальная радиаторная решетка, стальные бамперы, силовые подножки, лебедка, расширители колесных арок, а также колесные диски собственного дизайна, багажник на крыше и шноркель.

Не обошли доработки и техническую часть автомобиля. Так, например, для спецверсии Tank 300 с электробайком заявлена модернизированная подвеска, которой достались азотные амортизаторы, другие пружины и рычаги, а также редуктор с высоким передаточным числом. Благодаря доработкам дорожный просвет внедорожника удалось увеличить со стоковых 224 до 249 мм.

В общей сложности с конвейера китайского завода Great Wall сойдет всего 300 машин Tank 300 Frontier Limited Edition + Buxus. В перспективе подобная модификация может появиться и в России. Причем наиболее логичным вариантом ее дебюта у нас выглядит весна-лето 2023 года. Что касается простых Tank 300, то их стоит ждать уже в конце зимы этого года.