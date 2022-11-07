Разница в несколько раз. Сколько стоят китайские автомобили в России и у себя на родине

Ценой более 3 миллионов рублей в прайс-листах некогда аутсайдеров российского рынка уже никого не удивить. Впрочем, при нормальных обстоятельствах такое вряд ли бы стало возможным. Сейчас при пересечении российской границы китайские автомобили прибавляют в цене в два, а то и три раза. Тем не менее, их продолжают покупать, поскольку другие и стоят еще дороже.

О том, насколько разнятся цены на китайские автомобили в России и «Поднебесной» рассказали журналисты издания «66».

Так, например, автор заметки на екатеринбургском сайте выяснил, что недавно появившийся на российском рынке кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в КНР стоит почти в три раза дешевле, чем у нас даже со всеми скидками и системой Trade-in. 589 тысяч 257 рублей при пересчете с юаней против 1 миллиона 659 тысяч 900 рублей.

Еще один представитель «поднебесного» автопрома – кроссовер Omoda C5 оказался на родине дешевле, чем в РФ в 2,6 раза. Цена этой модели в Китае составляет при пересчете на нашу валюту 783 тысячи 147 рублей, тогда как на российском рынке за молодежный «паркетник» сейчас просят минимум 2 миллиона 69 тысяч 900 рублей.

Аналогичная ситуация складывается и с кроссовером Chery Tiggo 8 Pro, оцененным на родном для себя рынке примерно в 1 миллион 69 тысяч 767 рублей, тогда как в России он стоит от 2 миллионов 729 тысяч 900 рублей.

Среди других представителей китайского автопрома, которые доступны на российском рынке, были выделены цены на: Haval Dargo (1 миллион 43 тысячи 634 рубля в Китае – 2 миллиона 999 тысяч рублей в России), Geely Coolray (1 миллион 372 тысячи 410 рублей в КНР – 1 миллион 879 тысяч 990 рублей в РФ), Geely Tugella (1 миллион 163 тысячи 754 рубля в «Поднебесной» – 3 миллиона 549 тысяч 900 рублей на нашем рынке).

Замкнул этот список кроссовер JAC JS4, который с лета активно называют исходником для первого автомобиля «Москвич». На родине за этот «паркетник» просят при пересчете на российскую валюту 949 тысяч 386 рублей, тогда как у нас он пока стоит 1 миллион 699 тысяч рублей.