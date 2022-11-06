Новый роскошный минивэн Geely оказался на 40% дешевле Toyota Alphard

Официальная премьера нового минивэна от компании Geely состоялась в середине октября. Автомобиль получил название Zeekr 009. В начале следующего месяца китайский автогигант обещал раскрыть цены на новинку, что в итоге и сделал. Итоговый прайс на Zeerk 009, вопреки ожиданиям, оказался весьма демократичным.

Стоимость базовой версии роскошного китайского электрического минивэна была оценена в 499 тысяч юаней (4 миллиона 249 тысяч рублей), а более дальнобойная модификация – в 588 тысяч юаней (5 миллионов рублей). Таким образом, новинка Geely оказалась на 40 процентов дешевле, чем стоит гибридный Toyota Alphard (от 839 тысяч юаней или 7 миллионов рублей).

Длина «поднебесного» однообъемника равна 5,2-метрам, ширина 2-метрам, а высота 1,8-метрам. Таким образом, с точки зрения габаритов Zeekr 009 обошел не только вышеобозначенный Toyota Alphard, но и построенный на его базе Lexus LM.

В основе машины лежит модульная архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture), обеспечивающая ей наличие системы полного привода. Установленные на передней и задней осях электромоторы суммарно выдают 544 лошадиные силы и 686 Нм.

С места до первой «сотни» минивэн с колесной базой 3,2-метра и снаряжений массой 2830 кг разгоняется за 4,5-секунды, а без подзарядки способен проехать от 702 до 822 километров.

Список оснащения «девятки» включает в себя: 19-дюймовые колесные диски, панорамную крышу, экран -кинотеатр диагональю 15,6-дюйма, проекцию на лобовое стекло, мультиконтурные кресла на втором ряду с функцией вентиляции, раздельный «климат» и сенсорные пульты, интегрированные в дверные карты.

До первых покупателей Zeekr 009 доберется до конца 2022 года. В списке экспортных рынков, на которые минивэн может выйти в следующем году, входит и Россия.