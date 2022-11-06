Ferrari показала шикарный гиперкар: что о нем известно

2023 год ознаменуется для фанатов автоспорта знаковым событием – спустя полвека в гонки прототипов с заводским коллективом вернется легендарный итальянский бренд Ferrari. На каком именно автомобиле он планирует выступать в соревнованиях уже известно. Более того, он уже официально представлен.

Дебют спортпрототипа под названием Ferrari 499P состоялся в рамках ежегодного мероприятия Ferrari Finali Mondiali в Имоле. Машина заявлена как участница категории LMH и обладает карбоновым монококом с кузовом из углепластика, а также гибридной силовой установкой.

Внешне прототип оказался похож на Ferrari Daytona SP3, однако каждая линия в его дизайне была тщательно выверена, обеспечивая автомобилю максимально возможный уровень прижимной силы и наилучшее охлаждение всех узлов и агрегатов.

Разумеется, в первую очередь речь идет о силовой установке, которая в случае с Ferrari 499P представляет собой 3-литровый бензиновый «наддувный» двигатель V6, ранее использовавшийся в гоночном купе Ferrari 296 GT3.

Перед тем, как установить его в прототип для «Ле-Мана», итальянцы обстоятельно его модернизировали, улучшив как показатель веса, так и производительность мотора. Связку 680-сильному ДВС составляет система рекуперации энергии (ERS), способная добавлять дополнительно еще 272 л.с. мощности. Весь этот тандем сочетается с самой современной 7-скоростной секвентальной трансмиссией.

Как покажет себя прототип Ferrari 499P в гонках пока остается только догадываться. Если компании удастся одержать в «Ле-Мане» победу в абсолютном зачете, то этот триумф станет для нее первым с 1965 года.