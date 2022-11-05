Hyundai Santa Fe 5 поколения с дизайном Land Rover Defender: первые изображения

Компания Hyundai начала продажи первой генерации кроссовера Santa Fe в далеком 2000 году. Автомобиль оказался серийной версией одноименного прототипа, который годом ранее показали на выставке в Детройте (США).

С тех пор утекло немало времени. За этот период автомобиль добрался до четвертого поколения, представленного в 2018-м, а спустя два года пережил плановое обновление. Сейчас компания работает над пятой генерацией Santa Fe, дебют которой запланирован на 2023 год.

Как будет выглядеть реформенный корейский вседорожник пока остается только догадываться, хотя тестовые прототипы этой модели уже активно колесят по дорогам Сеула. Взяв их за основу независимые дизайнеры из издания «GotchaCars» решили продемонстрировать собственное видение экстерьера Santa Fe 5 поколения.

На рендерных изображениях автомобиль продемонстрирован в три четверти как спереди, так и сзади. Судя по ним, модель полностью сменит дизайнерскую концепцию, обзаведясь более строгим экстерьером, который будет роднить ее с британским Land Rover Defender.

Изменению в «пятом Санта Фе» подвергнется практически все, что попадается на глаза, начиная с передней части с другими капотом, фарами, радиаторной решеткой и бампером, и заканчивая кормой с другими фонарями, иной крышкой багажника и задним бампером.

Какие технические перемены ждут Santa Fe с переходом в 5 поколение пока неизвестно. Официальная премьера автомобиля запланирована на следующий год.