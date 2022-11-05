Купить Ferrari по цене Lada Vesta реально: вот живой пример

Автомобили итальянской компании Ferrari по-праву входят в список самых дорогих машин в мире. Впрочем, как известно, сама легендарная марка является одной из тех, которой владеет концерн Fiat. Взглянув на автомобиль, который сейчас продают на онлайн-аукционе «eBay», можно легко спутать его с Ferrari, но, что также интересно, с этой моделью связана еще и BMW.

Речь идет о Fiat Coupe, сходившем с конвейера в период с 1993 по 2000 годы. Да, это не Ferrari, но выглядит почти так же, как модель 458, которая появилась несколько позже.

При этом дизайн машины проектировался автомобильным художником Крисом Бэнглом, который в 2000-е разрабатывал экстерьер многих моделей BMW.

Fiat Coupe достался самобытный внешний облик, одной из главных фишек которого стали интегрированные в капот фары.

Технические характеристики этой модели также оказались близки к Ferrari. С места до 100 км/ч «фиатовское» купе в «топовой» версии с 220-сильным мотором разгонялось за 6,5-секунды. Для сравнения, Ferrari 456, выпускавшаяся примерно в те же года, делала это всего на 1,3-секунды быстрее.

Конкретно этот экземпляр, выставленный на аукцион «eBay», оснащен аналогичным двигателем. Пробег машины равен 49 тысячам 658 километрам. Но интересно даже не это, а цена машины. За нее просят всего 18 тысяч долларов. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 100 тысяч рублей. Для сравнения, примерно за эти деньги до недавнего времени у нас продавали новые Lada Vesta.