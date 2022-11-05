В Японии оценили конструкцию российского «УАЗа»

В последние годы в Японии наметился своеобразный бум на автомобили «УАЗ», правда речь идет в первую очередь о его фургоне «Буханка». Об этой же модели местные СМИ периодически выпускают собственные заметки. На этот раз журналист издания «Yahoo News Japan» поделился своими впечатлениями об этой машине, которые он получил в ходе ее тест-драйва.

По словам автора японской газеты, основные механизмы УАЗ-3909, включая шасси, подвеску и трансмиссию, роднят его с джипом УАЗ-3152. Основная разница заключается лишь в том, что кузов фургона установлен на прочную раму. В своей статье журналист «Yahoo News Japan» даже сравнивает «Буханку» с местными Mitsubishi Pajero и Delica Star Wagon, обладающими такой же конструкцией.

Оценивая поведение машины на дороге японский тестировщик посетовал на то, что рулевое колесо у «Буханки» очень тяжелое и не особо чувствительное. Тем не менее, управлять машиной, как ни странно, несложно.

«Современного оборудования, которое бы позволяло повысить комфорт в автомобиле, нет, однако салон может похвастать большими объемами свободного пространства. По пересеченной местности машина едет уверенно, что может говорить о ее правильной проектировке», – пишет японский журналист в своей статье на «Yahoo News Japan».

В фургоне «УАЗ» ему также понравилось большое багажное отделение и задние распашные двери. А еще японца удивила надежность машины, обусловленная тем, что в его конструкции нет никаких сложных современных компонентов.

«С учетом того, что автомобиль будет ездить при экстремально низких температурах, конструкторы максимально исключили из оснащения резиновые детали, заменив их на металлические. Это решение способно сократить появление мелких проблем, включая, к примеру, утечку масла», – подводит итог в своем материале журналист из Японии.