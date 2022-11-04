Переделать обычную Весту в Весту NG своими руками возможно – реальный пример

Пока «вестоводы» дожидаются массовых партий обновленной Lada Vesta NG некоторые владельцы этой модели идут собственным путем и самостоятельно переделывают свои машины в рестайлинговые. Одним из таких примеров служит пользователь Сети с ником «Nokha87», который во всех подробностях рассказал о том, как превратить обычную «Весту» в реформенную своими руками, заменив лишь некоторые детали.

Первое, с чего начал мужчина – замена фар. Для того, чтобы интегрировать оптику от новой Vesta NG в дорестайлинговый вариант ему пришлось заменить бампер с радиаторной решеткой.

Следующим этапом доработки машины стала установка новых задних фонарей, которая повлекла за собой не только замену бампера, но еще и крышки багажника.

Процесс модернизации простой Весты в Весту NG все еще продолжается. Сейчас для полной картины машине не хватает ряда мелких деталей, таких как шильдики, разъемы и подсветка номера. Тем не менее, новая светотехника уже подключена.

Доработку интерьера проект энтузиаста не затрагивает, поэтому его можно назвать относительно бюджетным. Однако как раз салон новой Vesta включает в себя большинство нововведений, которых не было у дореформенной модели.

Напомним, компания «АвтоВАЗ» планирует возобновить выпуск обновленной Vesta NG только в следующем году. Причем точные сроки пока не обозначены. Однако одно известно точно – автомобиль переберется на новую для себя площадку (из Ижевска в Тольятти). Процесс переезда начался еще этим летом.